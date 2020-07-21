За тиждень в Україні ліквідували понад 1700 пожеж - ДСНС

Упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС ліквідували 1736 пожеж, на яких урятували 18 осіб.

Про це інформує пресслужба МВС.

“Зареєстровано 2243 надзвичайні події (за попередній тиждень 2555). На всі події забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів урятовано 40 осіб. Ліквідовано 1736 пожеж, врятовано на пожежах 18 осіб та не допущено знищення вогнем 396 будівель і 53 од. техніки”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що протягом тижня на пожежах загинули 13 осіб, орієнтовні збитки від вогню, за оперативними даними, становлять 9 млн 379 тис. грн.

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Також зазначається, що за цей час виникла одна надзвичайна ситуація, через яку загинули шість осіб та ще троє постраждали.

Водночас на водних об’єктах загинули 32 особи.

“З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 316 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1686 вибухонебезпечних предметів”, - додали у рятувальній службі.