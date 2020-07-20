У смт Затока горіли споруди баз відпочинку «Граніт» і «Атлантида».

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«20 липня о 3 год. 50 хв. у смт Затока на території бази відпочинку «Граніт» виникла пожежа двох одноповерхових дерев’яних будинків, адміністративної будівлі, металевої споруди для господарчих потреб з розповсюдженням пожежі на два двоповерхових дерев’яних будинки, аптеку бази відпочинку "Атлантида"», - зазначається у повідомленні.

У Затоці сталася пожежа одразу на двох базах відпочинку / Фото: ДСНС

О 6 год. пожежу ліквідовано на площі 500 м2. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучалося 24 чол. особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

Фото: ДСНС