Пожежа в Одесі: співвласника готелю "Токіо Стар" відправили у СІЗО

Київський райсуд Одеси задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу співвласнику будівлі готелю «Токіо Стар» Сергію Дурачу, якому у вересні 2019 року правоохоронці заочно оголосили підозру в порушенні правил протипожежної безпеки, що призвело до пожежі та смерті 9 постояльців готелю.

Бізнесмена взято на 25 діб під варту, повідомили кореспонденту Укрінформу в інформаційному центрі суду.

"Суд розглянув клопотання сторін обвинувачення та захисту фігуранта кримінального провадження, відкритого майже рік тому за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, і виніс ухвалу - обрати підсудному Сергію Дурачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 25 діб", - зазначили в райсуді.

Прибулого з-за кордону співвласника згорілого готелю 15 липня затримали прикордонники й передали для допиту працівникам ГУ НП в області, які вели розслідування за фактами пожежі готелі та загибелі людей.

Як повідомляв Укрінформ, під час нічної пожежі в готелі «Токіо Стар» в ніч на 17 серпня 2019 року загинули дев'ять мешканців, ще десять осіб отримали опіки і були госпіталізовані. Співвласникам готелю Вадиму Чорному та Сергію Дурачу органи слідства оголосили підозру в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Серед підслідних також старший адміністратор готелю Ірина Паровик, яку випустили 11 жовтня з СІЗО під домашній арешт, головний інженер та адміністратор готелю.

Київський райсуд Одеси обрав фігуранту кримінальної справи Чорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, згодом задовольнив клопотання його адвокатів і змінив запобіжний захід - призначив домашній арешт. А 24 червня 2020 року суд розглянув нові клопотання прокуратури й адвокатів Чорного і відмовився продовжити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Співвласник готелю Чорний вважає, що таке рішення суду обумовлене виявленими експертизою слідами підпалу. За його словами, тепер, коли експертизи показали відсутність порушень пожежної безпеки, які могли спричинити пожежу, суд бачить картину інакше.