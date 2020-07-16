Пожежа у "Токіо Стар": в Одесі затримали співвласника готелю

У міжнародному порту "Одеса" затримали співвласника готелю «Токіо Стар» Сергія Дурача, який перебував у розшуку після нічної пожежі в будівлі 17 серпня 2019 року, де загинули 9 людей.

Про це у четвер повідомило кореспонденту Укрінформу джерело у правоохоронних органах.

"Прибулого з-за кордону співвласника згорілого готелю затримали прикордонники і передали для допиту працівникам ГУ НП в області, які вели розслідування за фактами пожежі й загибелі 9 осіб у «Токіо Стар» за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України", зазначив співрозмовник агентства.

Запобіжний захід для підприємця-співвласника готелю, який відбув до США за кілька днів до пожежі й перебував там протягом року, належить днями обрати Київському райсуду Одеси, що розглядає кримінальне провадження за фактом пожежі й загибелі у вогні постояльців готелю.

Як повідомляв Укрінформ, під час нічної пожежі в готелі «Токіо Стар» в ніч на 17 серпня 2019 року загинули дев'ять мешканців, ще десять осіб отримали опіки і були госпіталізовані.

Співвласникам готелю Вадиму Чорному та Сергію Дурачу органи слідства оголосили підозру в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Серед підслідних також старший адміністратор готелю Ірина Паровик, яку випустили 11 жовтня з СІЗО під домашній арешт, головний інженер та адміністратор готелю.

Київський райсуд Одеси обрав фігуранту кримінальної справи Чорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, згодом задовольнив клопотання його адвокатів і змінив запобіжний захід - призначив домашній арешт. А 24 червня 2020 року суд розглянув нові клопотання прокуратури й адвокатів Чорного і відмовився продовжити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Співвласник готелю Чорний вважає, що таке рішення суду обумовлене виявленими експертизою слідами підпалу. За його словами, тепер, коли експертизи показали відсутність порушень пожежної безпеки, які могли спричинити пожежу, суд бачить картину інакше. Є безумовні сліди підпалу, встановлені експертизою.