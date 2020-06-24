Пожежа в Одесі: суд не продовжив домашній арешт співвласнику "Токіо стар"

Київський райсуд Одеси розглянув клопотання прокуратури й адвокатів співвласника готелю "Токіо Стар", який згорів, Вадима Чорного, і відмовився продовжити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це Чорний повідомив у Facebook.

"Суд відмовив прокуратурі в обранні мені запобіжного заходу. СІЗО, потім цілодобовий домашній арешт, потім нічний домашній арешт. Тепер суд відмовив прокуратурі навіть в ввічливому і незначному «особистому зобов'язанні». Зрозуміло, що рішення буде посилатися на процесуальні порушення, яких припустився прокурор. Але ще пів року тому суд не чув моїх аргументів щодо нітрохи не менших процесуальних порушень", - написав Чорний.

Водночас бізнесмен вважає, що таке рішення суду обумовлене виявленими експертизою слідами підпалу.

"Тепер, коли експертизи показали відсутність порушень пожежної безпеки, які могли спричинити пожежу, суд бачить картину інакше. Є безумовні сліди підпалу, встановлені експертизою", - заявив Чорний.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі внаслідок нічної пожежі в готелі "Токіо Стар" в ніч на 17 серпня 2019 року загинули дев'ять мешканців, ще десять осіб отримали опіки й були госпіталізовані.

Співвласникам готелю Вадиму Чорному та Сергію Дурачу органи слідства оголосили підозру в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 Кримінально кодексу України). Серед підслідних - також старший адміністратор готелю Ірина Паровик, яку випустили 11 жовтня з СІЗО під домашній арешт, головний інженер і адміністратор готелю.

27 листопада Одеський апеляційний суд відпустив Чорного під домашній арешт.