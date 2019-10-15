Пожежа в “Токіо Стар”: власника готелю залишили під вартою - застава 53 мільйони

Пожежа в “Токіо Стар”: власника готелю залишили під вартою - застава 53 мільйони

Укрінформ
Київський райсуд Одеси розглянув клопотання прокуратури та адвокатів співвласника згорілого готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного щодо обрання йому запобіжного заходу.

Ухвалою суду підозрюваного у порушенні правил протипожежної безпеки залишено під вартою з правом внесення застави обсягом 53 мільйони гривень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заслухавши позиції сторін, суд вирішив частково задовольнити клопотання прокуратури - продовжити на 60 діб тримання підсудного Чорного під вартою з правом внесення застави в розмірі 53 мільйони 87 тисяч 760 гривень. Суд відхилив клопотання про передачу підозрюваного на поруки", - озвучив ухвалу слідчий суддя Вадим Іванчук.

Адвокат підсудного Дмитро Ягунов сказав, що ухвалою суду створена "безпрецедентна ситуація, коли суд своїм рішенням поставив під сумнів інститут поруки в кримінальному процесі. Слово головного рабина Півдня України, на думку суду, нічого не варте..."

Ягунов додав, що подасть апеляцію на рішення суду.

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Сам Чорний, якому належатиме, згідно з ухвалою суду, носити електронний браслет і здати закордонний паспорт, прокоментував рішення лаконічно: "Це краще, ніж нічого". І підтвердив, що оскаржуватиме розмір встановленої судом застави.

Як повідомлялося, внаслідок нічної пожежі в готелі “Токіо Стар” у ніч проти 17 серпня загинули дев'ять пожильців, ще десятеро осіб зазнали опіків і були госпіталізовані.

Співвласникам готелю Вадиму Чорному та Сергію Дурачу органи слідства оголосили підозру в порушенні правил пожежної безпеки. Серед підозрюваних - також старший адміністратор готелю Ірина Паровик, яку випустили 11 жовтня із СІЗО під домашній арешт, та адміністратор Оксана Єжак. Продовжують переховуватись від правоохоронців підозрювані Дурач та головний інженер готелю.

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