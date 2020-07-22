У Соборі Святого Олександра у Києві відбувається церемонія прощання з військовим медиком Миколою Ільїним, вбитим російськими окупантами під Зайцевим.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Побратими та друзі прийшли вшанувати загиблого. Церемонія прощання триватиме до 13.00.

У Києві прощаються з військовим медиком Миколою Ільїним / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Сержант Микола Ільїн народився 1984 року в Білорусі. У 2006 приїхав до Естонії і мав статус біженця. 2016 року отримав естонське громадянство, відмовившись від білоруського. Ільїн проходив військову службу в підрозділі ЗСУ на законних підставах. Згідно з чинним законодавством, а саме Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних силах України.

Як повідомлялося, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ ОБСЄ була спланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув у "сірій зоні" в районі Зайцевого. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 13 липня.

Однак під час евакуації неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ільїн, який також був обстріляний та зазнав поранень, несумісних з життям. Після цього евакуаційна група із ще одним травмованим офіцером відступила.

У подальшому окупанти відмовилися надати гарантії безпеки для пошуку українською стороною пораненого військового.

16 липня тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя було передано на контрольовану урядом України територію. 17 липня на підконтрольну уряду України територію було передано тіло військового медика Миколи Ільїна.

Після отримання тіла стало відомо, що російські окупанти на Донбасі здійснили наругу над ним. Про це свідчать наявні в Укрінформу фотографії. Відзняті знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що їх не можна публікувати. Із незрозумілих причин воно було розпороте від тазу до шиї, після чого грубо зшито. Також тіло не зберігалося у морзі, через що воно було покрите великими трупними плямами. Раніше на контрольованих окупантами інформаційних ресурсах також викладалося відео, як у голові трупа медика стирчить ніж.

21 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що встановлено картину подій на Донбасі і є всі підстави говорити саме про воєнний злочин і віроломне свідоме вбивство українського медика.

21 липня на підконтрольну уряду України територію було передано тіло третього українського захисника, який був поранений під час обстрілу евакуаційної групи під Зайцевим 13 липня і помер через те, що окупанти відмовлялися надати українській стороні дозвіл на його пошуки у "сірій зоні". Наразі проводиться ідентифікація особи.