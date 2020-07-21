Окупанти здійснили наругу над тілом загиблого медика

Російські окупанти на Донбасі здійснили наругу над тілом військового медика, який загинув біля Зайцевого і тіло якого було передано пізніше українській стороні.

Про це свідчать наявні в Укрінформу фотографії.

Відзняті знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що на них не можна дивитися і, тим більше, публікувати.

Із незрозумілих причин воно було розпороте від тазу до шиї, після чого грубо зшито. Також тіло не зберігалося у морзі, через що воно було покрите великими трупними плямами.

Раніше на контрольованих окупантами інформаційних ресурсах також викладалося відео, як у голові трупа медика стирчить ніж.

Також у вівторок, 21 липня, на підконтрольну уряду України територію було передано тіло третього українського захисника, який був поранений під час обстрілу евакуаційної групи під Зайцевим 13 липня і помер через те, що окупанти відмовлялися надати українській стороні дозвіл на його пошуки у "сірій зоні". Наразі проводиться ідентифікація особи.

Як повідомлялося, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ ОБСЄ була спланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув у "сірій зоні" районі Зайцевого. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 13 липня.

Однак під час евакуації неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи, йому на допомогу кинувсямедик Микола Ільїн, який також був обстріляний та зазнав поранень, несумісних з життям. Після цього евакуаційна група із ще одним травмованим офіцером відступила.

У подальшому окупанти відмовилися надати гарантії безпеки для пошуку українською стороною пораненого військового.

У четвер, 16 липня, тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя передано на контрольовану урядом України територію. 17 липня на підконтрольну уряду України територію було передано тіло військового медика Миколи Ільїна.