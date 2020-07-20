Експертиза ДНК показала, що загиблий на Донбасі медик - Микола Ільїн

Результати експертизи ДНК показали, що загиблий на Донбасі медик - Микола Ільїн.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Результати експертизи ДНК показали, що тіло військового, якого днями передали на підконтрольну уряду України територію, це загиблий медик-сержант Микола Ільїн. Наразі триває підготовка до проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя. Прощання з медиком відбудеться у Києві 22 липня", - зазначається у повідомленні.

Загиблий сержант Микола Ільїн дійсно був громадянином Естонії, проходив військову службу в підрозділі ЗСУ на законних підставах.

Згідно з чинним законодавством, а саме Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних силах України.

Читайте також: Окупанти передали Україні тіло загиблого під Зайцевим медика

Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого героя.

Як повідомляв Укрінформ, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ ОБСЄ була спланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої у "сірій зоні" в районі селища Зайцеве (Жованка) Бахмутського району Донецької області. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 (за київським часом) 13 липня.

Однак під час евакуації тіла вбитого українського військовослужбовця неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ільїн, який також був обстріляний та зазнав поранень несумісних з життям. Після цього евакуаційна група з ще одним травмованим офіцером відступила.

У четвер, 16 липня, тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя передано на контрольовану урядом України територію. Тіло загиблого військового медика забрали бойовики російських окупаційних військ. Командування Об’єднаних сил докладало усі необхідні зусилля для передачі тіла українській стороні.

Читайте також: Загиблого під Зайцевим морпіха поховали на Донеччині

Наразі українські військові також намагаються за сприяння СММ ОБСЄ отримати від російських збройних формувань гарантії безпеки для пошуку пораненого військового, який першим прийняв на себе вогневий удар 13 липня під Зайцевим. Втім, бойовики відмовляють українській стороні у його пошуку.

17 липня тіло військового медика ЗСУ Миколи Ільїна, який був підступно вбитий під час обстрілу евакуаційної групи 13 липня поблизу Зайцевого, передано на контрольовану урядом України територію.