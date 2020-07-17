Окупанти передали Україні тіло загиблого під Зайцевим медика

Тіло військового медика ЗСУ Миколи Ільїна, який був підступно вбитий під час обстрілу евакуаційної групи 13 липня поблизу Зайцевого, у п’ятницю, 17 липня, передано на контрольовану урядом України територію.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в українській стороні Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування (СЦКК).

"Сьогодні у "сірій зоні" відбулася передача українській стороні тіла загиблого військового медика, підступно вбитого російськими збройними формуваннями 13 липня під час евакуаційної операції біля Зайцевого", - повідомив співрозмовник.

За його словами, автомобіль з тілом загиблого воїна повернувся на підконтрольну уряду територію о 13.05 через КПВВ "Мар'їнка", тіло буде доставлено до Красногорівської лікарні, де буде проведено ДНК-ідентифікацію.

Як повідомлялося, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ ОБСЄ була спланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої у "сірій зоні" районі селища Зайцеве (Жованка) Бахмутського району Донецької області. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 (за київським часом) 13 липня.

Однак під час евакуації тіла вбитого українського військовослужбовця неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ільїн, який також був обстріляний та зазнав поранень несумісних з життям. Після цього евакуаційна група з ще одним травмованим офіцером відступила.

У четвер, 16 липня, тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя передано на контрольовану урядом України територію. Тіло загиблого військового медика забрали бойовики російських окупаційних військ. Командування Об’єднаних сил прикладало усі необхідні зусилля для передачі українській стороні його тіла.

Наразі українські військові також намагаються за сприяння СММ ОБСЄ отримати від російських збройних формувань гарантії безпеки для пошуку пораненого військового, який першим прийняв на себе вогневий удар 13 липня під Зайцевим. Втім, бойовики відмовляють українській стороні у його пошуку.