Окупанти віддали тіло загиблого під Зайцевим українського воїна — штаб ООС

Окупанти на Донбасі повернули тіло військовослужбовця Збройних сил України, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Сьогодні, 15 липня, відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних сил України, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве. Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 13 липня незаконні збройні формування РФ на Донбасіобстріляли групу українських військових, що намагались здійснити евакуацію тіла бійця ЗСУ, який підірвався в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування. За інформацією штабу ООС, тіло загиблого в районі Зайцевого бойовики забрали на тимчасово неконтрольовану територію.

Прокуратура розслідує обстріл медперсоналу під час евакуації тіла загиблого як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.