Комітет Ради назвав три сценарії для шкіл із 1 вересня

Україну в залежності від епідемічної ситуації поділять на "помаранчеву", "жовту", "зелену" та "червону" зону. В останній зоні буде заборонено навчальний процес у школах.

Про це повідомляє Комітет Верховної Вади з питань освіти, науки та інновацій у Facebook.

"В залежності від епідемічної ситуації Україна буде ділитися на зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону». Освітній процес у навчальних закладах буде заборонено лише у «червоній» зоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині є три сценарії початку навчального року в Україні:

- низький рівень захворюваності: відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі;

- високий рівень захворюваності: освітній процес забезпечується повністю дистанційно.

- середній рівень захворюваності: освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни.

В парламентському комітеті повідомляють, що найбільш вірогідним в Україні вважається третій сценарій.

У такому разі рекомендації щодо організації освітнього процесу будуть такими:

- в пріоритеті - дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту (за певних умов);

- скасування масових заходів і екскурсій;

- проведення зборів педколективів у дистанційній формі;

- запобігання скупченню великої кількості людей;

- розмежування потоків школярів, в залежності від їх віку;

- рекомендоване проведення окремих видів занять на свіжому повітрі та застосування комбінованого навчання;

- особам з групи ризику (з хронічними, легеневими, розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет, тощо) буде рекомендовано продовжити форму освіти, що максимально відповідає потребам їх захисту: екстернатна форма чи дистанційне навчання;

- повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде, оскільки визнана неприйнятною;

- на карантин навчальні заклади закриватимуть на 14 або 7 днів (рішення ще не ухвалено);

- вчителям не будуть щотижня робити тести;

- іноземні студенти зможуть приїхати в Україну та навчатися.

Наголошується, що остаточне рішення та подробиці з цих питань буде ухвалено на наступному засіданні Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Серед іншого були закриті всі навчальні на дошкільні заклади.

У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень.

Нині в Україні діє адаптивний карантин, його подовжено до 31 липня.