Комітет Ради назвав три сценарії для шкіл із 1 вересня
Про це повідомляє Комітет Верховної Вади з питань освіти, науки та інновацій у Facebook.
"В залежності від епідемічної ситуації Україна буде ділитися на зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону». Освітній процес у навчальних закладах буде заборонено лише у «червоній» зоні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нині є три сценарії початку навчального року в Україні:
- низький рівень захворюваності: відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі;
- високий рівень захворюваності: освітній процес забезпечується повністю дистанційно.
- середній рівень захворюваності: освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни.
В парламентському комітеті повідомляють, що найбільш вірогідним в Україні вважається третій сценарій.
У такому разі рекомендації щодо організації освітнього процесу будуть такими:
- в пріоритеті - дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту (за певних умов);
- скасування масових заходів і екскурсій;
- проведення зборів педколективів у дистанційній формі;
- запобігання скупченню великої кількості людей;
- розмежування потоків школярів, в залежності від їх віку;
- рекомендоване проведення окремих видів занять на свіжому повітрі та застосування комбінованого навчання;
- особам з групи ризику (з хронічними, легеневими, розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет, тощо) буде рекомендовано продовжити форму освіти, що максимально відповідає потребам їх захисту: екстернатна форма чи дистанційне навчання;
- повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде, оскільки визнана неприйнятною;
- на карантин навчальні заклади закриватимуть на 14 або 7 днів (рішення ще не ухвалено);
- вчителям не будуть щотижня робити тести;
- іноземні студенти зможуть приїхати в Україну та навчатися.
Наголошується, що остаточне рішення та подробиці з цих питань буде ухвалено на наступному засіданні Кабінету міністрів.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Серед іншого були закриті всі навчальні на дошкільні заклади.
У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень.
Нині в Україні діє адаптивний карантин, його подовжено до 31 липня.