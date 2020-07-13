Без тримання під вартою: адвокати Кузьменко просять змінити їй запобіжний захід

Адвокати підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко просять змінити їй запобіжний захід на не пов'язаний із триманням під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є і інші запобіжні заходи, наприклад, цілодобовий домашній арешт, є додаткові обов’язки, - здати закордонні паспорти не спілкуватися (зі свідками – ред.), тощо. Я прошу змінити Кузьменко запобіжний захід на інший, не пов'язаний з триманням під вартою", - сказав один з адвокатів.

Він наголосив, зокрема, що "жодних доказів, що Кузьменко чинила або чинитиме тиск немає, це лише припущення".

Сама Кузьменко під час свого виступу заявила: "Ні я, ні, як я впевнена, Антоненко, ні Яна Дугарь не скоювали цей злочин і не маємо до цього відношення".

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Вона наголосила, що не була знайома з Шереметом і жодного разу з ним не зустрічалася.

Наразі виступають зі своїм словом прокурори.

Акція біля Печерського райсуду Києва / Фото: Геннадій Котенко, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

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Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.