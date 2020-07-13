Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненку

Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційної скарги на обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку ("Ріффмастеру").

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні прокурори, сам Антоненко і його адвокати. Підозрюваний сидить поряд зі своїми захисниками.

Головуючий суддя на початку засідання повідомив, що суд раніше надіслав запит до Печерського райсуду з проханням з’ясувати питання щодо кількості томів кримінального провадження, і у п’ятницю в апеляційний суд з суду першої інстанції було надіслано ще один том.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд 9 липня переніс на 13 липня розгляд апеляційної скарги захисту Андрія Антоненка на обрання йому запобіжного заходу у зв'язку з необхідністю надіслати запит до Печерського районного суду щодо наявності чи відсутності одного з томів кримінальної справи.

Антоненку разом із лікарем й волонтером Юлією Кузьменко і медсестрою одного з парашутно-десантних батальйонів Яною Дугарь у грудні 2019 року оголошено підозру у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

25 травня Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідну суму зібрали менш ніж за добу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.