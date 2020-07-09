Закон про вступ без ЗНО для випускників з ОРДЛО і Криму передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей».

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3734, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту 8 липня.

Закон запроваджує можливості вступу за вступними іспитами в межах установлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та територія населених пунктів на лінії зіткнення, до усіх закладів вищої освіти. На сьогодні вступ за квотою передбачено лише для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим і міста Севастополя до уповноважених закладів вищої освіти.

Зокрема, статтю 44 Закону "Про вищу освіту" доповнено положенням про те, що для осіб, місцем проживання яких є ОРДЛО, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Криму та Севастополя, за їхнім бажанням забезпечується безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщених осіб.

За словами голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, таким чином, випускники з окупованих територій матимуть змогу вступати без ЗНО до будь-якого закладу вищої освіти України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила цей закон 3 липня.