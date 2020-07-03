Рада дозволила абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО

Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.

Законопроєкт №3734 в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками підтримали 309 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документом передбачено запровадження можливості вступу за вступними іспитами в межах установлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та територія населених пунктів на лінії зіткнення, до усіх закладів вищої освіти. На сьогодні вступ за квотою передбачено лише для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим і міста Севастополя до уповноважених закладів вищої освіти.

Зокрема, статтю 44 Закону "Про вищу освіту" доповнено положенням про те, що для осіб, місцем проживання яких є ОРДЛО, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Криму та Севастополя, за їхнім бажанням забезпечується безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщених осіб.

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"У зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби та закритими КПВВ, поєднаними із бажанням окупаційної влади ізолювати фізично і духовно молодь від України, значна частина випускників цього року з тимчасово окупованих територій не зможе взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні та вступити до українських університетів. Однак ми можемо дати їм можливість для вступу. Отже, молодь з окупованих територій матиме змогу вступати без ЗНО до будь-якого закладу вищої освіти України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз. У кожному виші діятимуть квоти, і абітурієнти, які вступають на навчання з непідконтрольної території, конкуруватимуть у межах цієї квоти", — пояснив голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, презентуючи законопроєкт із трибуни ВР.

Водночас він зауважив, що комітет рекомендує парламенту ухвалити законопроєкт №3734 за основу та в цілому з урахуванням техніко-юридичних поправок.