У ЗНО з української мови на Донеччині взяли участь понад 120 випускників з ОРДО

На Донеччині у зовнішньому незалежному тестуванні з української мови та літератури, що відбулося 30 червня, взяв участь 121 випускник з тимчасово окупованих районів.

Про це повідомили в Донецькій ОДА.

«Понад 11,5 тисяч осіб взяли участь у тестуванні з української мови та літератури в рамках зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО-2020) у Донецькій області... Із них – 121, які проживають на тимчасово окупованій території. Організовано підвезення 2,4 тис. осіб до пунктів тестування», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що з 15 938 зареєстрованих осіб у тестуванні узяли участь 11 597, або 72,8%.

ЗНО з української мови на Донеччині / Фото: dn.gov.ua

Тестування пройшло в 72 підготовлених пунктах, розташованих у Бахмуті, Волновасі, Добропіллі, Костянтинівці, Краматорську, Кураховому, Маріуполі, Покровську, Селидовому, Слов’янську.

В ОДА також нагадали, що у Донецькій області 7116 осіб взяли участь у тестуванні з математики, яким 25 червня розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 24 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3734 "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту", яким, зокрема, передбачено надати дітям з окупованих територій можливість вступати до вишів України без складання зовнішнього незалежного оцінювання, а також забезпечити можливість вступити до всіх вишів України, а не в обмежений перелік, як це відбувається зараз.