ЗНО з української: як пройшло тестування і коли будуть результати

У ЗНО з української мови та літератури взяли участь понад 275 тис. осіб.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

“Тестування з української мови і літератури, як і перше ЗНО з математики, відбулось у безпечних умовах і згідно з рекомендаціями головного державного санітарного лікаря України. Традиційно ЗНО з української мови і літератури є найчисельнішим з-поміж усіх тестувань. І те, що його вдалось провести в безпечних умовах, свідчить про готовність МОН, УЦОЯО та пунктів тестування дбати про здоров’я учасників і педагогів протягом всієї основної та додаткової сесій ЗНО”, – зазначила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Проведення ЗНО з української мови та літератури у ліцеї імені В`ячеслава Чорновола в Івано-Франківську / Фото: Юрій Рильчук. Укрінформ

Участь у тестуванні з української мови і літератури взяла 275 081 особа – це 74,44% від загальної кількості зареєстрованих.

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143-х учасників не допустили до пунктів тестування, з них 52-х – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 127 громадських спостерігачів.

Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з української мови і літератури буде визначено до 24 липня. На сторінках учасників результати будуть опубліковані до 25 липня.

Учасники тестування, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з української мови і літератури через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО розпочалася 25 червня тестуванням з математики, в якому взяли участь понад 152 тис. осіб.