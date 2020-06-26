Результати ЗНО з математики учасники отримають до 17 липня

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) визначить поріг склав/не склав з математики до 17 липня

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з математики відбудеться до 17 липня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 17 липня", - йдеться у повідомленні

Також предметна фахова комісія УЦОЯО встановила правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з математики. Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі "ЗНО-2020. Математика".

Абітурієнтам, які хочуть самостійно визначити кількість набраних тестових балів з математики, радять скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 червня відбулося ЗНО з математики, тестування пройшли 152 180 осіб.

Наступне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 30 червня.