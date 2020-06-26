На ЗНО з математики не допустили 30 осіб через ознаки ГРВІ

На зовнішнє незалежне оцінювання з математики, яке відбулося 25 червня, через ознаки ГРВІ не допустили 30 осіб.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"83 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 30 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за інформацією УЦОЯО, у тестуванні з математики взяли участь 152 180 осіб, що становить 81,79% від загальної кількості зареєстрованих.

Дотримання процедури тестування контролювали 126 громадських спостерігачів.

Учасники ЗНО, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з математики через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, в якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі "ЗНО-2020. Математика". 27 червня на цій самій сторінці буде розміщено правильні відповіді до тесту.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 червня в Україні розпочалася основна сесія ЗНО, яка триватиме до 17 червня. Наступне тестування з української мови та літератури відбудеться 30 червня.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією через ускладнення паводкової ситуації в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях УЦОЯО радить учасникам ЗНО з цих регіонів скласти тестування в додаткову сесію.