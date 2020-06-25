Через паводок не всі випускники склали ЗНО на Прикарпатті

На Івано-Франківщині, де склалася надзвичайна ситуація в зв'язку з сильними дощами та паводком, сім випускників не змогли дістатися до пункту ЗНО.

Про це на засіданні уряду поінформував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На Івано-Франківщині поки що, за попередніми даними, семеро дітей не змогли дістатися до пункту здачі іспиту з математики, для цих дітей ми зробимо індивідуальну можливість здати всі іспити, підтримаємо їх і їхні родини. Ми для них проведемо окрему сесію”, - сказав глава уряду.

Прем’єр-міністр доручив т.в.о міністра освіти та науки Любомирі Мандзій тримати цей процес на контролі та подякував працівникам МОН, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти за підготовку процесу зовнішнього незалежного оцінювання в умовах пандемії та стихійного лиха.

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Як розповіла кореспонденту Укрінформу завідувачка відділу групи моніторингу ЗНО в Чернівецькій області Любов Якименко, на Буковині до здачі ЗНО не допустили двох учнів, у яких була підвищена температура тіла.

"На тестування із математики цього року в нашій області зареєструвалися 2845 дітей. З'явилося до пунктів здачі ЗНО 2263 учні - це 79,5% від зареєстрованих. Порушень цього року не було жодних, бо не було металошукачів. Але двох дітей не допустили до складання тестів через підвищену температуру тіла", - сказала Якименко.

За її словами, ці учні, яких не допустили до здачі ЗНО з математики, зможуть зареєструватись на додаткову сесію, яку проведуть у Чернівцях. Додаткові тестування відбудуться з 24 липня по 10 серпня цього року.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня в Україні розпочалася основна сесія ЗНО. Випускники шкіл проходять тестування з математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.

На Прикарпатті внаслідок червневих повеней затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновані 149 км автодоріг та 90 мостів. Наразі без сполучення залишаються 33 населені пункти. На допомогу Івано-Франківській області сьогодні вирушив загін рятувальників ДСНС Рівненщини.