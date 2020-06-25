Учнів з підтоплених районів Буковини реєструватимуть на додаткову сесію ЗНО у Чернівцях

У Чернівецькій області всі пункти здачі ЗНО відкрилися вчасно та забезпечені необхідними засобами захисту і дезінфекції. А учні з підтоплених районів, які не змогли дістатися до місць здачі тестування, можуть зареєструватися на додаткову сесію ЗНО у Чернівцях.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла завідувачка відділу групи моніторингу ЗНО в Чернівецькій області Любов Якименко.

"Усі пункти здачі ЗНО вчасно підготовлені, роботу розпочали. Відповідні наради провели. Ми попередили учнів з гірських районів чи з населених пунктів, де було підтоплення, які не зможуть дістатися до пункту здачі ЗНО, щоб вони зареєструвалися на додаткову сесію. Цього року додаткова сесія буде у Чернівцях, а не в Івано-Франківську, як минулого року", - сказала Якименко.

Зареєструватися на додаткову сесію такі учні зможуть протягом 5 робочих днів. Додаткові тестування відбудуться з 24 липня по 10 серпня цього року.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 25 червня, розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

За даними Міністерства освіти і науки, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

Сьогодні абітурієнти складають тест із математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.

Як повідомляє у Facebook Чернівецька ОДА, станом на 07:00 25 червня у Чернівецькій області підтопило 43 населених пункти, 731 будинок та 712 підвалів, відселено 136 осіб, з них 42 дітей.