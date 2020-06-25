Учнів з підтоплених районів Буковини реєструватимуть на додаткову сесію ЗНО у Чернівцях
Про це кореспондентові Укрінформу розповіла завідувачка відділу групи моніторингу ЗНО в Чернівецькій області Любов Якименко.
"Усі пункти здачі ЗНО вчасно підготовлені, роботу розпочали. Відповідні наради провели. Ми попередили учнів з гірських районів чи з населених пунктів, де було підтоплення, які не зможуть дістатися до пункту здачі ЗНО, щоб вони зареєструвалися на додаткову сесію. Цього року додаткова сесія буде у Чернівцях, а не в Івано-Франківську, як минулого року", - сказала Якименко.
Зареєструватися на додаткову сесію такі учні зможуть протягом 5 робочих днів. Додаткові тестування відбудуться з 24 липня по 10 серпня цього року.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 25 червня, розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.
За даними Міністерства освіти і науки, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.
Сьогодні абітурієнти складають тест із математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.
Як повідомляє у Facebook Чернівецька ОДА, станом на 07:00 25 червня у Чернівецькій області підтопило 43 населених пункти, 731 будинок та 712 підвалів, відселено 136 осіб, з них 42 дітей.