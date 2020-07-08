Уряд виділив мільярд на підтримку культури

Кабінет Міністрів виділив один мільярд гривень на підтримку сфери культури.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Знайдено можливості виділити кошти у розмірі 1 млрд грн, які підуть у першу чергу на надання грантів у сфері культури, мистецтв, креативних індустрій, у сфері туризму, інституціальної підтримки видавничої сфери, для кінопроєктів і також для нагальних потреб – закупівлі засобів індивідуального захисту, оплати комунальних послуг для закладів культури», - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтримав це рішення і зазначив, що у багатьох європейських країнах сферу культури підтримують, бо вона є дуже важливою. «Вона зазнала також впливу карантину, коронакризи, тому , звісно, ми маємо підтримати, адже це і робочі місця і розвиток економіки. Дякую за напрацювання цих пропозицій», - звернуся глава уряду до Ткаченка.

Як пояснив міністр культури та інформаційної політики у своєму Тelegram-каналі, 590 млн грн піде на стипендії самозайнятим митцям, підтримку проєктів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та внутрішнього туризму; 150 млн – на гранти через Український Інститут Книги; 50 млн – на підтримку кіно; 100 млн - для проведення конкурсу Міністерства культури з відбору проєктів на виробництво серіалів патріотичного спрямування.

«Також заклали фінансування на створення електронного обліку культурної спадщини та культурних цінностей. Щоб надалі, на місці історичних забудов або охоронних земель зненацька не з’являлися новобудови», - додав Ткаченко.

Він нагадав про те, що антикризовий план для культури та креативних індустрій був розроблений комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради ще в квітні цього року.«Я тоді був співавтором цього документу. Йшлося про 1,9 млрд грн підтримки. Тому, сподіваюсь, сьогоднішній 1 млрд допомоги – лише перший крок», - підкреслив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на початку червня направив лист до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо повернення фінансування на підтримку культури, зокрема йдеться про виділення на це 2 млрд грн.