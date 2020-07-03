Фінансування Довженко-Центру відновили - Ткаченко

У Міністерстві фінансів підписали паспорт бюджетної програми на відновлення фінансування Довженко-Центру.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

"Лише сьогодні Мінфін підписав паспорт бюджетної програми на відновлення фінансування Довженко-Центру. Сума, яку отримає центр — 7,6 млн грн. Тобто, ми повністю виділяємо фінансування за всі 10 місяців вимушеного "простою", як наслідок карантину", - наголосив міністр.

За його словами, відповідно до плану, гроші почнуть заходити протягом одного-двох днів.

"Одразу ж підписав відповідні накази від нашого міністерства щодо розподілення коштів на Мінфін, Держкіно та Держказначейство", - зазначив Ткаченко.

Він підкреслив, що це відновить діяльність центру в нормальному режимі, а співробітники нарешті зможуть повернутися до роботи. Далі, за його словами, "розпочинаємо переходити до визначення поетапної стратегії виходу центру з фінансової кризи".

Як повідомлялося, 28 травня Довженко-Центр заявив про настання стану неплатоспроможності, який стався внаслідок того, що від початку 2020 року інституція не отримала державне фінансування за бюджетною програмою "Державна підтримка кінематографії", що пов'язано із незатвердженням Міністерством фінансів поданого Міністерством культури та інформаційної політики проєкту паспорту програми.