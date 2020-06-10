Ткаченко доручив підготувати документи для виділення Довженко-Центру 8,6 мільйона

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко дав розпорядження щодо підготовки подачі документів до Міністерства фінансів на виділення коштів у повному обсязі для фінансування Центру Довженка.

Про це міністр повідомив у Facebook за результатами наради, присвяченої фінансуванню Центру Довженка.

“Для відновлення роботи Довженко-центру потрібно 8,6 млн грн. Аргументи Івана Козленка щодо цієї суми - обгрунтовані. З одного боку, сума базується на планах центру за 2019 рік, а з іншого - через кризу пандемії та повну зупинку діяльності його доходи від оренди впали на 15-20%. Для центру та його співробітників постало питання виживання, для української культури - збереження спадщини минулого та захист майбутнього. Ми не можемо бути осторонь. Тому як міністр дав розпорядження щодо підготовки подачі документів до Мінфіну на виділення коштів у повному обсязі”, - зазначив Ткаченко.

Міністр зауважив, що паспорт бюджетної програми вже готується і буде погоджено.

“Як тільки отримаємо гроші від Мінфіну, перейдемо до визначення поетапної стратегії виходу центру з фінансової кризи. Тримаю це питання на особливому контролі, оскільки підтримка культурних інституцій є для мене однією з пріоритетних”, - підкреслив Ткаченко.

Як повідомлялося, 28 травня Довженко-Центр заявив про настання стану неплатоспроможності, який стався внаслідок того, що від початку 2020 року інституція не отримала державне фінансування за бюджетною програмою «Державна підтримка кінематографії», що пов'язано із незатвердженням Міністерством фінансів поданого Міністерством культури та інформаційної політики проєкту паспорту програми.

Фото: Facebook