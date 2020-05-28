Прокуратура назвала причину обшуків у "Довженко-Центрі"

Обшуки у "Довженко-Центрі» відбулись у межах розслідування щодо можливих зловживань з боку службових осіб підприємства, Мінкультури, а також Регіонального відділення ФДМ у Києві при розрахунках плати за оренду держмайна, що призвели до недоотримання надходжень у розмірі 6 млн грн.

Про це повідомила Укрінформу прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець, додавши, що слідчі дії пройшли на підставі ухвали Голосіївського районного суду Києва від 21 травня.

"Фінансові порушення були виявлені у ході ревізії фінансової діяльності ДП «Національний центр Олександра Довженка», проведеної у II кварталі 2019 року Державною аудиторською службою у відповідності до питань програми ревізії та робочого плану, з відома генерального директора Центру та у присутності головного бухгалтера, про що здійснено відповідний запис в журналі реєстрації перевірок", - зазначила Максимець.

Вона розповіла, що за фактами виявлених фінансових порушень Голосіївське управління Нацполіції у Києві порушило кримінальне провадження ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

За словами Максимець, під час досудового розслідування до ДП «Національний центр імені Олександра Довженка» неодноразово направлялися запити про надання інформації та копій документів, однак запитуваних документів та інформації надано не було. Слідчі також викликали посадовців ДП для участі у проведення слідчих дій, проте вони не з’явилися і не повідомили причини неявки.

У цьому зв'язку, зазначила речниця, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою розташування Центру з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають істотне значення для досудового розслідування та містять відомості про взаємовідносини посадових осіб держпідприємства з суб’єктами господарювання, які орендували майно Центру у період з 2015 по 2019 роки.

Наразі обшуки завершились. Правоохоронці вилучили потрібні документи, сказала Максимець.

Як повідомлялося, 28 травня генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко заявив, що працівники поліції проводять обшуки на очолюваному ним підприємстві.