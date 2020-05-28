Гендиректор "Довженко-Центру" подає у відставку

Генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко написав заяву про відставку.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

"Паспорт бюджетної програми Мінфін повернув Мінкульту без погодження. Отже, фінансування не буде", - зазначив він.

Нижче у пості Козленко оприлюднив текст заяви про звільнення, написаної на ім'я в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлани Фоменко.

"На підставі…контракту від 18.03.2016 №649, укладеного між мною як керівником Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" та Міністерством культури України, згідно з яким керівник має право за власною ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії "у випадку систематичного невиконання міністерством своїх зобов’язань за контрактом", а саме – через невиконання міністерством зобов’язань… контракту ("своєчасно вживати заходи до запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності")…повідомляю про розірвання контракту за власною ініціативою з 04.06.2020 року", - ідеться у заяві.

Він зазначив, що 27.05.2020 року Національний центр Олександра Довженка оголосив про настання стану неплатоспроможності, що вважає наслідком безвідповідальної позиції Міністерства в частині забезпечення фінансування Національного центру Олександра Довженка.

"Фінансування Центру, що здійснюється за бюджетною програмою 3806030 "Державна підтримка кінематографії", з початку 2020 року так і не розпочалось. Заборгованість державного бюджету перед Центром з заробітної плати сягає понад 2,0 млн грн. Центр має також понад 1,0 млн грн невиконаних кредитних зобов’язань за підписаними договорами. За відсутності обігових коштів Центр більше не має змоги сплачувати передбачені законом податки та збори за 1 квартал 2020 року», - написав гендиректор.

Укрінформ звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики з проханням прокоментувати цю ситуацію, і міністерство обіцяє це зробити найближчим часом.

Раніше 28 травня Козленко повідомив, що у Національний центр Олександра Довженка у Києві прийшли співробітники Нацполіції і проводять обшук. За його словами, обшук пов'язаний не з сьогоднішньою заявою Центру про настання стану неплатоспроможності, а з розслідуванням кримінальної справи за актом ревізії Державної аудиторської служби України.

В оприлюдненій сьогодні зранку заяві зазначалося, що від початку 2020 року Центр не отримав плановане державне фінансування за бюджетною програмою 1806030 "Державна підтримка кінематографії", що пов'язано з незатвердженням Міністерством фінансів поданого Міністерством культури та інформаційної політики проєкту паспорту програми.

У заяві також ішлося, що з кінця травня Центр не здатен більше сплачувати обов'язкові податки та існуючі зобов'язання за договорами, а претензії кредиторів, підтверджені через суд, задовольнятимуться в порядку арешту майна Центру.