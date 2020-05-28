Директор "Довженко-Центру" заявляє, що до них прийшли з обшуком

У Національний центр Олександра Довженка у Києві прийшли співробітники Нацполіції і проводять обшук.

Про це у Facebook повідомив Іван Козленко, генеральний директор "Довженко-Центру".

"У нас обшук поліції та СБУ. Вилучають документи. З сьогоднішньою нашою заявою це не пов'язано. Розслідують кримінальну справу за актом ревізії ДАСУ (Державної аудиторської служби України - ред.)", - написав він та опублікував фото.

В СБУ повідомили, що вони не причетні до обшуків, там перебуває Нацполіція.

Раніше 28 травня Національний центр Олександра Довженка у своїй заяві повідомив про настання стану неплатоспроможності.

В оприлюдненому документі зазначається, що від початку 2020 року Центр не отримав плановане державне фінансування за бюджетною програмою 1806030 "Державна підтримка кінематографії", що пов'язано з незатвердженням Міністерством фінансів поданого Міністерством культури та інформаційної політики (МКіП) проєкту паспорту програми.

Зазначається, що з кінця травня Центр не здатен більше сплачувати обов'язкові податки та існуючі зобов'язання за договорами. Поновлення бюджетного фінансування у зв'язку з незатвердженням паспорту бюджетної програми найближчим часом не прогнозується.

Претензії кредиторів, підтверджені через суд, задовольнятимуться в порядку арешту майна Центру, йдеться в заяві.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада з державної підтримки кінематографії на відкритому засіданні 8 травня затвердила оновлений розподіл бюджетних коштів. Зокрема, близько 15,5 млн грн спрямовані на покриття видатків ДП "Національний центр Олександра Довженка", Національної спілки кінематографістів України та виплату стипендій членам Ради.