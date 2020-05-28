Директор

Директор "Довженко-Центру" заявляє, що до них прийшли з обшуком

Фото
Укрінформ
У Національний центр Олександра Довженка у Києві прийшли співробітники Нацполіції і проводять обшук.

Про це у Facebook повідомив Іван Козленко, генеральний директор "Довженко-Центру".

"У нас обшук поліції та СБУ. Вилучають документи. З сьогоднішньою нашою заявою це не пов'язано. Розслідують кримінальну справу за актом ревізії ДАСУ (Державної аудиторської служби України - ред.)", - написав він та опублікував фото.

В СБУ повідомили, що вони не причетні до обшуків, там перебуває Нацполіція.

Раніше 28 травня Національний центр Олександра Довженка у своїй заяві повідомив про настання стану неплатоспроможності.

В оприлюдненому документі зазначається, що від початку 2020 року Центр не отримав плановане державне фінансування за бюджетною програмою 1806030 "Державна підтримка кінематографії", що пов'язано з незатвердженням Міністерством фінансів поданого Міністерством культури та інформаційної політики (МКіП) проєкту паспорту програми.

Читайте також: Кабмін розповів, на що спрямовується держпідтримка кінематографу

Зазначається, що з кінця травня Центр не здатен більше сплачувати обов'язкові податки та існуючі зобов'язання за договорами. Поновлення бюджетного фінансування у зв'язку з незатвердженням паспорту бюджетної програми найближчим часом не прогнозується.

Претензії кредиторів, підтверджені через суд, задовольнятимуться в порядку арешту майна Центру, йдеться в заяві.

Читайте також: Рада з держпідтримки кінематографії затвердила оновлений розподіл бюджету

Як повідомляв Укрінформ, Рада з державної підтримки кінематографії на відкритому засіданні 8 травня затвердила оновлений розподіл бюджетних коштів. Зокрема, близько 15,5 млн грн спрямовані на покриття видатків ДП "Національний центр Олександра Довженка", Національної спілки кінематографістів України та виплату стипендій членам Ради.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-