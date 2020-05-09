Рада з держпідтримки кінематографії затвердила оновлений розподіл бюджету

Рада з державної підтримки кінематографії на відкритому засіданні 8 травня затвердила оновлений розподіл бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Зазначається, що така необхідність виникла у зв’язку зі скороченням асигнувань загального фонду бюджетної програми з 750 млн грн до 450 млн грн.

Зокрема, на виробництво та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів в обсязі до 100% включно із загальною кошторисною вартістю виробництва передбачено 121 786 430 грн.

На виробництво та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг підтримки якого не може перевищувати 80% загальної кошторисної вартості виробництва, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів в обсязі не менш як 20% загальної кошторисної вартості, виділено 186 282 570 грн.

На виробництво та розповсюдження телевізійного фільму, телесеріалу, обсяг підтримки якого не може перевищувати 50% загальної кошторисної вартості виробництва, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів в обсязі не менш як 50% загальної кошторисної вартості, розподілено 60 млн грн.

На повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії під час виробництва фільму, заплановано 20 млн грн, на фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, освітньої діяльності у сфері кінематографії, зокрема виробництва фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо, - 1,6 млн грн.

На оплату заходів зі збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів передбачено 400 тис. грн, а на відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, розподілено 200 тис. грн.

На проведення кінокомісіями заходів, спрямованих на просування (промоцію) локацій України, виділять 1,2 млн грн, на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів - 43 168 280 грн.

Ще близько 15,5 млн грн спрямовані на покриття видатків ДП “Національний Центр Олександра Довженка”, Національної спілки кінематографістів України та виплату стипендій членам Ради.

На закупівлю мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних засобів для демонстрування національних фільмів у невеликих містах, селах, селищах з населенням не більше 250 тис. жителів коштів не передбачено.

Як повідомлялося, 7 травня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками української кіноіндустрії запевнив, що всі розмови про скорочення підтримки українського кінематографа є безпідставними.