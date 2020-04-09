Український кінематограф в час кризи потребує антикризового комітету – Халпахчі

Коли українське кіновиробництво призупиняється принаймні на пів року, а кінофестивалі переносяться, потрібна антикризова структура на підтримку галузі, зокрема як у Польщі.

Таку думку висловив артдиректор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі під час онлайн-зустрічі «Майбутнє кінофестивалів» проєкту KinoTalk, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Польщі створили кризовий комітет на чолі з директором Польського кіноінституту, який є аналогом нашого Держкіно. Комітет звертається до Сейму щодо підтримки (кінематографу – ред.), до телевізійників, які менш за всіх потерпають сьогодні від карантину. Вони звернулися, наприклад, щоб польські телеканали терміново закуповували польське кіно і демонстрували його на екранах, чим підтримали б кіновиробників. Подібне робиться і в напрямку кінофестивалів», - зазначив Халпахчі.

Він висловив переконання, що в Україні також треба створити подібну структуру.

«Я думаю, що новий очільник Держкіно прислухається до нас й ініціює таку подію, де ми маємо порадитися, які напрямки сьогодні в першу чергу треба підтримати… Багато проблем загальних, не тільки для фестивалів. Тому наша консолідація сьогодні дуже потрібна», - підкреслив Халпахчі.

Онлайн-зустріч на тему «Майбутнє кінофестивалів» стала першою в проєкті KinoTalk, організатором якого є КМКФ «Молодість» спільно з KyivMusicFilm та «Слышь, Тарантино!». В розмові також узяли участь генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, засновник і директор Kyiv International Short Film Festival та KyivMusicFilms Кирило Марікуца, програмний директор Міжнародного документального кінофестивалю про права людини Docudays Вікторія Лещенко. Ведучий ефіру – український режисер, блогер та автор проєкту «Слышь, Тарантино!» Дмитро Авдєєв.