Онлайн-проєкт KinoTalk стартує темою "Майбутнє кінофестивалів"

Кінофестиваль «Молодість» спільно з KyivMusicFilm та «Слышь, Тарантино!» запускає проєкт KinoTalk, перша його тема присвячена майбутньому кінофестивалів.

Про це повідомляє пресслужба КМКФ «Молодість».

«KinoTalk – це серія онлайн-зустрічей з успішними представниками кіноіндустрії для всіх, хто цікавиться створенням і прокатом фільмів та залаштунками знакових кіноподій в Україні. Перший ефір на тему «Майбутнє кінофестивалів» стартує 8 квітня о 18:00. Під час зустрічі спікери ділитимуться своїм досвідом та прогнозами щодо роботи українських кінофестивалів під час та після карантину», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, стрім відбудеться за участі організаторів чотирьох ключових кіноподій України: Андрія Халпахчі – артдиректора Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість»; Юлії Сінькевич – генерального продюсера Одеського міжнародного кінофестивалю; Кирила Марікуци – засновника і директора Kyiv International Short Film Festival та KyivMusicFilms; Вікторії Лещенко – програмного директора Міжнародного документального кінофестивалю про права людини Docudays.

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Ведучий ефіру – режисер, блогер та автор проєкту «Слышь, Тарантино!» Дмитро Авдєєв.

Приєднатися до стріму можна на Youtube-каналі кінофестивалю - Майбутнє кінофестивалів | КіноTalk #1.