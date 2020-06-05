Порятунок "Довженко-Центру": про що домовився Ткаченко з комітетом ВР

Народні депутати, члени Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики наступної середи візьмуть участь у нараді в МКІП, щоб разом визначитися з покроковою стратегією порятунку Національного центру Олександра Довженка.

Про це за результатами засідання комітету в п'ятницю повідомила заступник очільника комітету, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"По Довженко-Центру сьогодні доповідав новопризначений міністр культури Олександр Ткаченко, а також представники Держкіно та самого Центру. Фінансова криза у Довженко-Центрі поглибилася через незатвердження паспорту бюджетної програми «Державна підтримка кінематографії», у зв’язку з чим бюджетне фінансування так і не відновилося, а Центр опинився на межі виживання. Депутати нашого комітету вже наступної середи візьмуть участь у нараді в Міністерстві культури, щоб разом визначитися з покроковою стратегією порятунку", - повідомила депутатка.

Кравчук зауважила, що сьогодні, 5 червня, фактично, була друга частина засідання, яке розпочалося у середу. На ньому розглядалася ситуація з Довженко-Центром, музеєм Гончара та Одеським художнім музеєм.

"Починаючи з кінця, можемо відзвітувати, що Комітет вже надіслав заяву і висловив позицію щодо неприпустимості тиску на заклади культури через створення незаконних органів контролю та цензури в Одеській області", - зазначила Кравчук.

За словами депутатки, без уваги не залишиться і поведінка правоохоронців щодо закладів культури. Вони будуть запрошені на одне з найближчих засідань, де представники всіх фракцій, представлених у Комітеті, зможуть поставити запитання.

Крім того, Комітет на засіданні також рекомендував Верховній Раді підтримати у першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права". Законопроєкт втілює норми міжнародного права з тим, щоб запобігти безкарності за воєнні злочини.

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Також було ухвалено рішення про зустріч Комітету зі Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, щоб обговорити законодавчі ініціативи.

"Підтримали Проєкт постанови про внесення змін до додатку до Постанови Верховної Ради України “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році”, долучивши до переліку ювілеї 14 ВНЗ, 920-річчя від першої письмової згадки про м. Острог та 25-річчя Меморандуму про передання Україні антарктичної станції "Академік Вернадський", - зазначила Кравчук.

Члени комітету також підтримали ініціативу щодо відзначення у 2022 році 500-річчя м.Чорткова. Відповідне рішення Комітету буде ухвалено вже у 2021 році, відповідно до плану роботи.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко написав заяву про відставку.

28 травня Національний центр Олександра Довженка у своїй заяві повідомив про настання стану неплатоспроможності.

Згідно із заявою, від початку 2020 року Центр не отримав плановане державне фінансування за бюджетною програмою 1806030 "Державна підтримка кінематографії", що пов'язано з незатвердженням Міністерством фінансів поданого Міністерством культури та інформаційної політики проєкту паспорту програми.

Відтак із кінця травня Центр не здатен більше сплачувати обов'язкові податки та існуючі зобов'язання за договорами, а претензії кредиторів, підтверджені через суд, задовольнятимуться в порядку арешту майна Центру.

За повідомленням гендиректора Козленка, у Національному центрі Олександра Довженка у Києві співробітники Нацполіції провели обшук.