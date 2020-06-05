МКІП рекомендуватиме на посаду мовного омбудсмена Літинського

МКІП рекомендуватиме на посаду мовного омбудсмена Літинського

Укрінформ
Переможцем конкурсного добору на посаду уповноваженого із захисту державної мови став Святослав Літинський.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"2 червня 2020 року в Міністерстві культури та інформаційної політики України відбулося засідання комісії з добору кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови. За результатами співбесіди з кандидатами відповідно до рішення комісії переможцем добору став Літинський Святослав Володимирович", - йдеться у повідомленні.

Комісія рекомендувала подати на розгляд Кабінету міністрів кандидатуру Літинського на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

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Сам Літинський у Facebook подякував за підтримку та заявив, що хоче "застосувати свої знання і досвід в інтересах усіх громадян України".

"Те, що мою кандидатуру на розгляд Кабміну вносять одразу два з трьох передбачених законом суб’єктів подання – Мінкульт і Мін'юст – є для мене приємною несподіванкою, як і одностайне рішення на мою підтримку представницької комісії Мінкульту в складі посадовців та поважних експертів, що оцінювали різних кандидатів", - зазначив він.

Літинський також наголосив, що "не є кандидатом від жодної партії, політиків чи політичних груп".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 6 травня звільнив Тетяну Монахову з посади уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням.

Сама Монахова в інтерв’ю ЗМІ найголовнішою причиною своєї відставки назвала те, що за шість місяців на посаді їй так і не вдалося домогтися створення Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.

Тетяну Монахову було призначену на посаду уповноваженого із захисту державної мови 27 листопада 2019 року.

Фото: 032.ua

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