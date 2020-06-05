Ткаченко прийшов на комітет ВР – говорили про ситуацію з центром Довженка

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відвідав засідання Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, де обговорювали відновлення нормальної роботи центру Олександра Довженка.

Про це Ткаченко написав у Facebook.

"Сьогодні вже у новій ролі був присутній на засіданні комітету. Обговорювали ситуацію, пов’язану з центром Олександра Довженка. Проблема виникла через бюрократію. А боротися з бюрократією — наша улюблена справа", - написав Ткаченко.

Він додав, що з цією метою вже у середу відбудеться зустріч з Держкіно, командою Мінкульту, депутатами для спільного вирішення питання відновлення нормальної роботи центру.

Як повідомлялося, 28 травня центр Довженка заявив про настання стану неплатоспроможності внаслідок того, що від початку 2020 року інституція не отримала плановане державне фінансування за бюджетною програмою "Державна підтримка кінематографії", що пов'язано з незатвердженням Міністерством фінансів поданого Міністерством культури та інформаційної політики проєкту паспорту програми.

У заяві центру також зазначалося, що з кінця травня він не здатен сплачувати обов'язкові податки та зобов'язання за договорами, а претензії кредиторів, підтверджені через суд, задовольнятимуться в порядку арешту майна центру.

Генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко тоді заявив, що написав заяву про відставку.