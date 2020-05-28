МКІП обіцяє найближчим часом вирішити проблему з фінансуванням "Довженко-Центру"

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) найближчим часом надішле до Мінфінансів доопрацьований паспорт бюджетної програми 3806030 "Державна підтримка кінематографії", що дозволить вирішити проблему з фінансуванням "Довженко-Центру".

Про це йдеться у заяві МКІП.

"Міністерство культури та інформаційної політики України наполегливо працює над вирішенням проблеми з фінансуванням Національного центру Олександра Довженка. У зв'язку із секвестром державного бюджету та запровадженням обмежувальних заходів, ініційованими урядом у відповідь на поширення коронавірусної інфекції COVID-19, деякі показники діяльності Центру та його фінансового стану погіршилися", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі МКІП активно співпрацює з Міністерством фінансів України для того, щоб забезпечити Центр належним фінансуванням з державного бюджету, що сприятиме відновленню повноцінної діяльності інституції.

"Найближчим часом Мінфіну буде надіслано доопрацьований паспорт бюджетної програми 3806030 "Державна підтримка кінематографії", - наголосили у МКІП.

Там також закликали всіх учасників процесу до конструктивного діалогу та співпраці, щоб якнайшвидше відновити державне фінансування важливої культурної інституції і, передусім, погасити заборгованість із заробітної плати перед її працівниками.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 28 травня Національний центр Олександра Довженка у своїй заяві повідомив про настання стану неплатоспроможності. В оприлюдненому документі зазначалося, що від початку 2020 року Центр не отримав плановане державне фінансування за бюджетною програмою "Державна підтримка кінематографії", що пов'язано з незатвердженням Міністерством фінансів поданого Міністерством культури та інформаційної політики (МКіП) проєкту паспорту програми.

У заяві підкреслювалося, що з кінця травня Центр не здатен більше сплачувати обов'язкові податки та існуючі зобов'язання за договорами, а також що поновлення бюджетного фінансування у зв'язку з незатвердженням паспорту бюджетної програми найближчим часом не прогнозується. Претензії кредиторів, підтверджені через суд, задовольнятимуться в порядку арешту майна Центру.

Пізніше генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко повідомив, що написав заяву про відставку. Він зазначив, що оголошення про настання стану неплатоспроможності Центру вважає наслідком безвідповідальної позиції міністерства в частині забезпечення фінансування установи.

Крім того, Козленко повідомив, що у Національному центрі Олександра Довженка співробітники Нацполіції провели обшук. За його словами, він пов'язаний не з сьогоднішньою заявою Центру про настання стану неплатоспроможності, а з розслідуванням кримінальної справи за актом ревізії Державної аудиторської служби України.

Як повідомила Укрінформу прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець, обшук у "Довженко-Центрі" проводили у межах розслідування щодо можливих зловживань з боку службових осіб підприємства, Мінкультури, а також Регіонального відділення ФДМ у Києві при розрахунках плати за оренду держмайна, що призвели до недоотримання надходжень у розмірі 6 млн грн.

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