МКІП за своїм значенням не має поступатися МВС - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики за значенням у державі не має поступатися Міністерству внутрішніх справ.

Таку думку висловив очільник МКІП Олександр Ткаченко в інтерв'ю Liga.net.

"Я тут (на посаді міністра – ред.) три тижні. Занурення у цю сферу підтвердило мої побоювання: розуміння ваги культури в державі в цілому і в політичному істеблішменті зокрема, знаходиться не на відповідному рівні. Справа в тому, що культура існує скрізь. В економіці - це культура економічних відносин, в суспільній громадській думці - це культура діалогу. І тому важливо, щоб вага Міністерства культури та інформполітики була не меншою, ніж вага МВС, як зараз сталося в нашій державі. Питання не тільки в грошах, питання у ставленні до цієї історії", - зазначив Ткаченко.

За його словами, спочатку треба знайти бачення, як можна переформатувати ставлення до культури, якими мають бути ці механізми, а вже потім вдаватися до кардинального реформування.

"Одна з програм, над якою ми зараз починаємо працювати, - національна реконструкція державних культурних пам’яток у рамках збереження культурної спадщини України. Очевидно, що програма "Велике будівництво", яку активно просувають парламентарії та міністри, могла б бути частково зосереджена на цьому напрямку. Вона за прикладом Польщі і Словаччини дозволила б залучати кошти держави і партнерів. Бо мова йде про культурну спадщину, яка об'єднує. Підтримка цієї програми показала б, що держава піклується про своє культурне надбання", - підкреслив міністр.

Тому, за словами Ткаченка, його стратегія полягає в тому, що, по-перше, культура та спадщина – це основа нашої ідентичності. "Саме там беруться цінності. Так розуміємо хто ми є, звідки прийшли і що робить нас сильними", - зазначив він. По-друге, впевнений міністр, інституціональні зміни потрібні за рахунок запуску профільних агентств. "Це дає можливість міністерству займатися стратегією і політиками, а агентствам та підрозділам - здійснювати управління", - пояснив він.

Крім культурної спадщини та продовження запуску різнопрофільних агентств, серед пріоритетів Ткаченко назвав розвиток мистецької освіти та підтримку сучасного мистецтва.

"Третє - мистецька освіта, бо інвестиції в молодь надзвичайно важливі. Нове покоління по-іншому сприймає історію, по-іншому сприймає суспільство, по-іншому сприймає наше майбутнє. Мистецька освіта майбутнього — це про дітей. Питання часу, коли молодь почне творити настільки незворотні речі, які будуть надихати інших. І четверте - сучасне мистецтво. Ми застрягли в патерналізмі класичного мистецтва. Немає мотивації до змін. Культурі треба внутрішньо переродитися", - сказав міністр.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 червня призначила Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.