Євросоюз з 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн — ЗМІ

Європейський Союз з 1 липня відкриє зовнішні кордони поки що для громадян лише 14 країн, де зареєстровано відносно низький приріст нових випадків інфікування коронавірусом.

Офіційно цей перелік оприлюднять після того, як представники країн Євросоюзу домовляться з цього приводу — імовірно, 30 червня, передає DW.

За словами дипломатів, дозвіл на в'їзд торкнеться громадян Алжиру, Австралії, Грузії, Канади, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Таїланду, Тунісу, Уругваю, Чорногорії, Південної Кореї і Японії. У цей список може бути включений і Китай, якщо у відповідь він зніме обмеження для європейців.

Вирішальним критерієм для ослаблення обмежень на в'їзд є, перш за все, приріст заражень коронавірусом упродовж попередніх двох тижнів — цей показник не повинен перевищувати 16 випадків на 100 тисяч жителів. При цьому тенденція розвитку ситуації в цей період у порівнянні з попередніми 14 днями повинна бути "стабільною або знижуватися".

Тим часом кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter написав, що таких країн буде 15, однак точного переліку не надав.

"Письмову процедуру щодо списку із 15 країн, чиї громадяни зможуть подорожувати в ЄС з 1 липня, нарешті розпочато Радою ЄС. Грузія, Сербія і Чорногорія включені", - зазначив Джозвяк.

The written procedure on the non-binding list of 15 countries whose nationals can travel to the EU as of 1 July have finally been initiated by the council. #Georgia #Serbia and #Montenegro all included. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 29, 2020

До слова, в оприлюдненій напередодні виданням Politico інформації йшлося про майже 20 держав. Ще раніше обговорювали два варіанти списку з 47 і 54 країни. В одному з них була Україна.