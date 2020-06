Євросоюз з 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн — ЗМІ

Офіційно цей перелік оприлюднять після того, як представники країн Євросоюзу домовляться з цього приводу — імовірно, 30 червня, передає DW.

За словами дипломатів, дозвіл на в'їзд торкнеться громадян Алжиру, Австралії, Грузії, Канади, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Таїланду, Тунісу, Уругваю, Чорногорії, Південної Кореї і Японії. У цей список може бути включений і Китай, якщо у відповідь він зніме обмеження для європейців.

Вирішальним критерієм для ослаблення обмежень на в'їзд є, перш за все, приріст заражень коронавірусом упродовж попередніх двох тижнів — цей показник не повинен перевищувати 16 випадків на 100 тисяч жителів. При цьому тенденція розвитку ситуації в цей період у порівнянні з попередніми 14 днями повинна бути "стабільною або знижуватися".

Тим часом кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter написав, що таких країн буде 15, однак точного переліку не надав.

"Письмову процедуру щодо списку із 15 країн, чиї громадяни зможуть подорожувати в ЄС з 1 липня, нарешті розпочато Радою ЄС. Грузія, Сербія і Чорногорія включені", - зазначив Джозвяк.

