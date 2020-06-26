Розвідка не виключає провокацій під час російських навчань "Кавказ-2020"

Напередодні стратегічних командно-штабних навчань збройних сил РФ "Кавказ-2020" Україні варто готуватись до російської інформаційної кампанії та залякування Росією України й країн ЄС актом відкритої військової агресії.

Про це під час онлайн-брифінгу в Укрінформі на тему: "Стратегічне командно-штабне навчання ЗС РФ "Кавказ-2020" повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Навчання ("Кавказ-2020" - ред.) буде використано російським керівництвом для демонстрації Україні та державам Європи воєнної могутності Росії. Навчання слід розглядати як елемент тиску на нашу країну. В цей час посилиться інформаційна кампанія Росії, у тому числі з використанням українського інформаційного простору. Основна мета полягатиме у залякуванні та нав’язуванні на всіх рівнях думки про незворотність виконання російських вимог стосовно окупованих територій та здатність Кремля відстоювати свої інтереси з використанням сили. У зв’язку з цим між Головним управління розвідки, Генеральним штабом Збройних сил України, командуванням Об’єднаних сил налагоджена чітка взаємодія з обміну інформацією. За результатами навчання збройних сил Росії "Кавказ-2020" буде підготовлений відповідний аналіз та пропозиції щодо нейтралізації загроз від Російської Федерації", - підкреслив Скібіцький.

За його словами, аналіз безпекового середовища довкола України свідчить про цілеспрямовані заходи Росії з нарощування бойового потенціалу поблизу українських кордонів, а створення нових з’єднань і частини, мілітаризація окупованого Кримського півострова посилюють воєнну загрозу національній безпеці України.

За словами Скібіцького, щороку готовність російських військ до бойового застосування перевіряється під час стратегічних командно-штабних навчань збройних сил Росії, і у 2020 році у ході навчання "Кавказ-2020" буде відпрацьовано увесь комплекс заходів з підготовки та застосування російських сил загального призначення. Офіційною темою навчання визначено "Застосування угруповання військ (сил) коаліції держав в інтересах забезпечення воєнної безпеки на Південно-Західному стратегічному напрямку". До його проведення залучатимуться органи управління, об’єднання, з’єднання та частини Південного, Західного та Центрального військових округів, Повітряно-космічних сил, Військово-морського флоту, Повітрянодесантних військ, Росгвардії, інші військові формування Росії.

"До участі у навчанні "Кавказ" також запрошені контингенти збройних сил 17 країн-партнерів. Розрахунково очікується залучення щонайменше 100-120 тис. осіб, 3000 бойових броньованих машин (з них не менше 500 танків), 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів та до 5 підводних човнів", - повідомив представник ГУР.

Скібіцький також зазначив, що відповідно до заяв військового керівництва Росії, цьогорічне навчання "Кавказ" планується провести у глибині території країни на полігонах "Прудбой", "Капустин Яр", "Ашулук". Водночас аналіз підготовки вказує, що ці заяви мають більше пропагандистський та демонстративний характер. Зокрема, окремі епізоди навчань будуть відпрацьовані у прикордонних з Україною районах Росії, зокрема на полігонах "Кадамовський", "Кузьмінський", а також в окупованому Криму, додав він.

Згідно з інформацією Управління розвідки, безпосередню підготовку до цих навчань Росія розпочала ще на початку року. Так, 5-9 січня у Чорному морі відбулось навчання міжвидового угруповання сил, основою якого стало міжфлотське корабельне угруповання Чорноморського та Північного флотів. 11-13 лютого - проведено оперативно-мобілізаційний збір керівного складу збройних сил РФ під керівництвом міністра оборони генерала Сергія Шойгу та здійснено оперативно-польовий виїзд до Південного військового округу. Крім того, елементом підготовчих заходів до навчання "Кавказ-2020" визначено серію спеціальних навчань із всебічного забезпечення, які заплановані у липні - серпні.

Розповідаючи про особливості цьогорічних навчань противника, Скібіцький повідомив, що у російському Південному військовому окрузі буде створено щонайменше сім угруповань військ (сил) та стратегічний резерв. Крім того, не виключається розгортання угруповання територіальних військ на базі центрів забезпечення мобілізаційного розгортання.

"Ймовірно, що показова фаза стратегічного командно-штабного навчання буде проведена у формі декількох двосторонніх навчань на Донському, Кримському, а також Владикавказькому операційних напрямках. В акваторії Чорного моря можливе проведення міжфлотського навчання", - зазначив Скібіцький.

Крім того, за його інформацією, на єдиному оперативному фоні під час підготовки та проведення "Кавказ-2020" заплановані навчання Організації договору колективної безпеки, основна мета яких - перевірка можливості застосування підрозділів збройних сил держав ОДКБ у військових операціях збройних сил Росії під прикриттям "гуманітарних місій".

Скібіцький наголосив, що у ході показової фази навчання "Кавказ" не виключає демонстраційні дії провокаційного характеру. Загалом же аналіз наявної інформації дозволяє стверджувати, що поряд з "традиційними" питаннями будуть відпрацьовані найбільш важливі елементи підготовки та застосування ЗС РФ.

Розвідники особливу увагу звертають на перевірку готовності до застосування інтегрованого угруповання військ. Воно складається з регулярних військ, місцевих збройних формувань, приватних військових компаній, цивільних і неурядових організацій, які об’єднані під єдиним командуванням та діють за єдиним задумом для виконання завдань на території противника.

"Російська Федерація постійно вдосконалює методи та способи застосування такого інтегрованого угруповання в бойових умовах на сході України, в Сирії та Лівії. Стратегічне командно-штабне навчання "Кавказ-2020" стане черговим етапом підвищення навченості російського агресора", - підсумував Скібіцький.

Як повідомлялося, активна фаза командно-штабних навчань збройних сил РФ "Кавказ-2020" відбудеться наприкінці вересня.