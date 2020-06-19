Росія може застосувати "інтегровані війська" навіть проти країн Європи – ГУР України в ОБСЄ

РФ поєднує традиційні військові та спецзасоби з відповідною діяльністю приватних військових компаній (ПВК), місцевих колабораціоністських сил та інших парамілітарних груп, що в сучасній російській військовій теорії визначається як "інтегроване угруповання військ (сил)".

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, присвяченого діяльності приватних військових компаній, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія намагається поєднувати традиційні військові та спеціальні засоби з відповідною діяльністю ПВК, найманців, місцевих колабораціоністських сил та інших парамілітарних груп, таких як "казаки". Усі ці підрозділи інтегровані в спільний розвідувально-інформаційний простір і діють під безпосереднім контролем вищого військового керівництва РФ, за єдиним задумом. Сучасна російська військова теорія визначає такий підхід як "інтегроване угруповання військ (сил)", - заявив він.

Приклади застосувань такого "інтегрованого угруповання військ" можна було спостерігати в Україні, Сирії та Лівії.

Як наголосив представник військової розвідки України, бойовий досвід участі ПВК в Україні та Сирії дає Кремлю можливість "використовувати цей інструмент для проєкції свого військового впливу в інших регіонах".

"Росія здатна застосувати таке "інтегроване угруповання сил" проти інших суверенних держав, навіть європейських країн. Практику застосування такого підходу можна буде спостерігати у вересні під час стратегічних командно-штабних навчань "КАВКАЗ-2020", - зазначив Скібіцький.

Він також підкреслив, що російські ПВК розвиваються швидко й "сьогодні виглядають майже так само, як і підрозділи збройних сил". "Насправді це – дешеві регулярні сили, які не мають державного соціального захисту. Є ознаки того, що Москва не збирається зменшувати використання ПВК упродовж найближчих кількох років", - зазначив представник ГУР.

На сьогодні російські ПВК "швидко зростають, розширюючи свою присутність та нарощуючи вплив".

"Крім того, вони стають фінансово дедалі сильнішими й отримують все більше коштів із прихованих урядових та неурядових джерел. У майбутньому Кремль розширюватиме використання таких проксісил для реалізації своїх інтересів, підриваючи міжнародну стабільність", - переконаний представник Головного управління розвідки МО України.

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