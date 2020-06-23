Росія під прапором СРСР прагне стати глобальним гравцем у світі – Боднар

Кремлівське керівництво, присвоюючи Росії лаври переможця над нацизмом, прагне під прапором СРСР стати таким самим глобальним гравцем, яким був Радянський Союз у часи Другої світової війни.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Росія невпинно втрачає свою роль і місце в глобальній політиці, а з 2014 року, після початку агресії проти України, взагалі потрапила в міжнародну ізоляцію. Проте геополітичні амбіції залишилися як у СРСР. Тому й відбувається пошук різних способів посилити свої позиції, у тому числі з використанням тематики історії", - сказав дипломат.

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Він додав, що парад 24 червня, за задумом Кремля, мав стати наочною демонстрацією, що Росія продовжує залишатися у гроні «великих держав», які вирішують долю світу.

"Запрошуючи на нього світових лідерів, кремлівське керівництво мало намір продемонструвати, що Росія посідає таке ж глобальне місце, як колись СРСР. Про це свідчить і вибір нової дати параду – рівно через 75 років після сталінського «параду переможців», тобто пряма паралель з колишнім радянським диктатором, який брав участь у поділі світу на сфери впливу", - зазначив Боднар.

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Заступник міністра підкреслив, що Перемога у Другій світовій війні була спільним надбанням для всіх учасників антигітлерівської коаліції. За його словами, певним відображенням цього була спільна декларація Путіна-Трампа щодо історичної зустрічі на Ельбі.

Водночас дипломат констатував, що у Росії «чомусь забули» про інші народи, які страждали і боролися проти нацизму. У Кремлі також замовчують великий вклад України у Перемогу і страшні жертви, яких вона зазнала у Другій світовій війні, а «всі лаври переможця і визволителя присвоюють собі».

"Російське керівництво під прапором СРСР прагне стати таким самим глобальним гравцем, яким був Радянський Союз у часи Другої світової війни. Оце і є основний маніпулятивний наратив. Але він так само далекий від дійсності, як і ідеологія путінського параду, яка прикривається Перемогою для досягнення меркантильних цілей", - наголосив заступник міністра.

Як повідомлялося, у РФ парад до 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні спочатку був традиційно запланований на 9 травня, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 24 червня. Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) за кілька днів до запланованого параду на честь 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні попередила Росію, що масові заходи можуть становити загрозу поширення коронавірусу.

22 червня 1941 року, попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю між Німеччиною і СРСР, нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Розпочалася німецько-радянська війна 1941-1945 років, як складова, але основна частина Другої світової війни.