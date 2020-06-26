На Донбасі побільшало снайперів спецпідрозділів РФ – розвідка

У нинішньому році на окупованому Донбасі фіксується збільшення кількості снайперського озброєння та снайперських груп із різних підрозділів спецпризначення РФ.

Про це заявив у інтерв’ю Укрінформу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

" Також ми відмічаємо збільшення кількості снайперського озброєння та снайперських груп. І тут мова йде не лише про снайперський підрозділ ФСБ, інформація про який наявна у відкритих джерелах, але й про інші підрозділи спецпризначення – вони відточують свою майстерність на нашій території в бойових порядках", - заявив він.

Скібіцький зазначив, що ГУР МОУ здійснює постійний моніторинг поставок озброєння та військової техніки з території РФ на окуповані території через непідконтрольні ділянки кордону, як і їх бойове застосування на нашій території.

Зокрема, у цьому році, зокрема, вдалося збити російський безпілотний літальний апарат "Застава", який перебуває на озброєнні тільки в російській армії.

Крім того, воєнна розвідка продовжує фіксувати застосування російських систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, які були прийняті на озброєння РФ, починаючи з 2012 року.

"Бачимо, як росіяни заходять на нашу територію, здійснюють випробування та використання у бойових умовах своїх нових систем озброєння та техніки. Після цього вони повертаються на територію РФ для модернізації та підготовки з метою подальшого застосування у бойових діях", - розповів Скібіцький.

Більш детальніше читайте в інтерв’ю Вадима Скібіцького на сайті Укрінформу.