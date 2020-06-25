У розвідці пояснили, чим небезпечна російська "паспортизація" Донбасу

З початком агресії Росії проти України у 2014 році до планів Кремля постійно вносяться корективи, залежно від того, як діє Українська держава, однак загальна стратегія – зробити все для того, щоб Україна залишилася у сфері впливу РФ.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Стратегія одна – не допустити євроінтеграції України і зробити все для того, щоб Україна залишилася у сфері впливу РФ. Чи є плани приєднання окупованих територій до РФ – зараз складно сказати. Ми бачимо, що з початком агресії Росії проти нашої держави у 2014 році до планів Кремля постійно вносяться корективи, залежно від того, як діє наша держава", - сказав він.

Представник воєнної розвідки вказав, що на сьогодні загрозливим питанням є російська паспортизація. "Якщо мешканці окупованих територій, які отримали російські паспорти, візьмуть участь у голосуванні щодо змін до конституції РФ, це стане першим посилом для того, щоб Росія почала говорити про жителів Донбасу як про російських громадян. І це небезпечно: Росія може використовувати наявність уже не просто російськомовного населення, а російських громадян як підставу для втручання у наші внутрішні справи", - заявив Скібіцький.

Він звернув увагу на те, що з огляду на існуючу економічну вертикаль управління Росія вимагає від своїх окупаційних адміністрацій на Донбасі виходу на більш високий рівень самозабезпечення: збільшити надходження до бюджету від продажу продукції , здійснити реструктуризацію шахт та запустити підприємства, які можуть давати хоч якийсь прибуток тощо.

"А це може свідчити про політику РФ, спрямовану на існування квазідержавного утворення, через яке вона впливатиме на ситуацію в Україні", - зазначив представник ГУР МО України.

За словами Скібіцького, погіршення економічної ситуації в Росії на тлі пандемії COVID-19 та падіння цін на енергоносії змусить Росію вносити певні корективи у свої плани і "певною мірою, це стосуватиметься і програм озброєння та переоснащення ЗС РФ".

Водночас, додав він, все, що стосується стратегічно важливих питань, стратегічного озброєння – "це розвивається та фінансується за планом".

"Можливо будуть скорочені інші програми, особливо ті, які мають довгостроковий характер і розраховані на 5-10 років, але те, що найбільш важливо для Росії з точки зору її національних інтересів – для цього вони гроші знайдуть", - заявив представник воєнної розвідки України.

Більш детальніше читайте в інтерв’ю Вадима Скібіцького на сайті Укрінформу.