Росія має чотири вертикалі управління окупованим Донбасом – розвідка

Система керівництва Росією тимчасово окупованими територіями Сходу України проходить за кількома вертикалями: стратегічний контроль по лінії адміністрації президента РФ, економічне управління на чолі з віце-прем’єром РФ, по вертикалі спеціальних служб (передусім, ФСБ) та по військовій лінії, яка замикається на Генштабі ЗС РФ.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Система керівництва тимчасово окупованими територіями Сходу України побудована чітко та логічно, а сам контроль проходить за декількома напрямками або вертикалями", - заявив Скібіцький, коментуючи питання про структуру політичного, військового та економічного керівництва РФ на окупованому Донбасі.

За його словами, перший напрямок – стратегічний контроль – відбувається по лінії адміністрації президента РФ. "Раніше цим займався Владислав Сурков, зараз відповідальність на цьому напрямку покладена на Дмитра Козака", - зазначив Скібіцький.

Економічне управління тимчасово окупованими територіями Донбасу замикається на віцепрем'єр-міністра РФ та заступників міністрів фінансового та економічного блоку російського уряду. "Спеціально для цього також було створено закрите акціонерне товариство "Внешторгсервис", яке практично і керує усією економічною складовою", - заявив Скібіцький.

Третя вертикаль управління – спеціальні служби. "Передусім, це – Федеральна служба безпеки. Усі заходи з контррозвідувального режиму та забезпечення безпеки здійснюються під контролем підрозділів ФСБ, розгорнутих на території окупованих районів і підпорядкованих керівництву у Москві", - повідомив представник ГУР МО України.

Окрема вертикаль – військова.

"Вона нам чітко зрозуміла: Генеральний штаб збройних сил РФ – Південний військовий округ – 8-ма загальновійськова армія і два так звані "армійські корпуси" – 1-й (Донецьк) та 2-й (Луганськ), які являються складовою угруповання російських військ на українському напрямку і включені до єдиної системи управління та контролю ЗС РФ", - розповів Скібіцький.

Зокрема, він вказав на те, що військові навчання у Південному військовому окрузі ЗС РФ проводяться з обов’язковим залученням обох цих армійських корпусів, розгорнутих на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Системи та засоби управління пов’язані між собою. Існує єдиний повітряний простір, зокрема радіолокаційні станції "Каста", які розгорнуті в Донецьку та Луганську, також включені в систему протиповітряної оборони і повітряного попередження РФ. Керівництво 1-м та 2-м армійськими корпусами та все, що пов’язано з комплектуванням і ротаціями особового складу, – чітко сплановано та відбувається під жорстким контролем військового керівництва РФ", - заявив представник української воєнної розвідки.

"При цьому, вся ця система управління окупованими територіями Донбасу з боку РФ працює доволі таки чітко – готуються, перевіряють, постійно їздять у Москву для узгодження планів, починаючи від бюджету і закінчуючи усіма іншими планами з розвитку окупованих територій", - додав він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Вадима Скібіцького на сайті Укрінформу.