Росія має чотири вертикалі управління окупованим Донбасом – розвідка

Росія має чотири вертикалі управління окупованим Донбасом – розвідка

Укрінформ
Система керівництва Росією тимчасово окупованими територіями Сходу України проходить за кількома вертикалями: стратегічний контроль по лінії адміністрації президента РФ, економічне управління на чолі з віце-прем’єром РФ, по вертикалі спеціальних служб (передусім, ФСБ) та по військовій лінії, яка замикається на Генштабі ЗС РФ.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Система керівництва тимчасово окупованими територіями Сходу України побудована чітко та логічно, а сам контроль проходить за декількома напрямками або вертикалями", - заявив Скібіцький, коментуючи питання про структуру політичного, військового та економічного керівництва РФ на окупованому Донбасі.

За його словами, перший напрямок – стратегічний контроль – відбувається по лінії адміністрації президента РФ. "Раніше цим займався Владислав Сурков, зараз відповідальність на цьому напрямку покладена на Дмитра Козака", - зазначив Скібіцький.

Економічне управління тимчасово окупованими територіями Донбасу замикається на віцепрем'єр-міністра РФ та заступників міністрів фінансового та економічного блоку російського уряду. "Спеціально для цього також було створено закрите акціонерне товариство "Внешторгсервис", яке практично і керує усією економічною складовою", - заявив Скібіцький.

Третя вертикаль управління – спеціальні служби. "Передусім, це – Федеральна служба безпеки. Усі заходи з контррозвідувального режиму та забезпечення безпеки здійснюються під контролем підрозділів ФСБ, розгорнутих на території окупованих районів і підпорядкованих керівництву у Москві", - повідомив представник ГУР МО України.

Окрема вертикаль – військова.

"Вона нам чітко зрозуміла: Генеральний штаб збройних сил РФ – Південний військовий округ – 8-ма загальновійськова армія і два так звані "армійські корпуси" – 1-й (Донецьк) та 2-й (Луганськ), які являються складовою угруповання російських військ на українському напрямку і включені до єдиної системи управління та контролю ЗС РФ", - розповів Скібіцький.

Зокрема, він вказав на те, що військові навчання у Південному військовому окрузі ЗС РФ проводяться з обов’язковим залученням обох цих армійських корпусів, розгорнутих на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР".

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"Системи та засоби управління пов’язані між собою. Існує єдиний повітряний простір, зокрема радіолокаційні станції "Каста", які розгорнуті в Донецьку та Луганську, також включені в систему протиповітряної оборони і повітряного попередження РФ. Керівництво 1-м та 2-м армійськими корпусами та все, що пов’язано з комплектуванням і ротаціями особового складу, – чітко сплановано та відбувається під жорстким контролем військового керівництва РФ", - заявив представник української воєнної розвідки.

"При цьому, вся ця система управління окупованими територіями Донбасу з боку РФ працює доволі таки чітко – готуються, перевіряють, постійно їздять у Москву для узгодження планів, починаючи від бюджету і закінчуючи усіма іншими планами з розвитку окупованих територій", - додав він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Вадима Скібіцького на сайті Укрінформу.

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