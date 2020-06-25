Навчання "Кавказ-2020" підвищують загрозу поновлення Росією бойових дій – розвідка

Стратегічні командно-штабні навчання Збройних сил РФ "Кавказ-2020", активна фаза яких відбудеться наприкінці вересня, підвищують загрозу поновлення Росією широкомасштабних бойових дій проти України у цей період.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Для нас загроза пов’язана з тим, що російські війська (у рамках навчання "Кавказ-2020" – ред.) вийдуть на полігони, будуть проводити бойове злагодження. А як показує досвід, саме в цей період угруповання військ, які створюються, є найбільш небезпечними – вони можуть швидко перейти від відпрацювання питань навчання чи бойового злагодження до безпосереднього застосування. Саме тому багато експертів і схиляються до того, що це може відбутися", - сказав Скібіцький, коментуючи експертні оцінки про те, що особливо небезпечним у плані поновлення агресії РФ може бути період з кінця червня і до кінця вересня.

За словами представника ГУР, зараз у Збройних силах РФ проводяться активні заходи оперативної та бойової підготовки.

"Чи є в цьому загроза? Так, вона існує. У наших керівних документах – чинній Воєнній доктрині України, Стратегії національної безпеки України – чітко вказано, що нарощування Російською Федерацією поблизу державного кордону України угруповання військ з потужним ударно-наступальним потенціалом є актуальною воєнною загрозою для нашої країни", - заявив він.

За його словами, на цьому тлі у ЗС РФ заплановано стратегічне навчання "Кавказ-2020", активна фаза яких відбудеться наприкінці вересня.

"Буде задіяно багато полігонів, у тому числі в окупованому Криму та у Південному військовому окрузі, із зосередженням великої кількості озброєння та військової техніки. При цьому, починаючи вже з липня-серпня проводитимуться окремі спеціальні навчання підрозділів родів військ ЗС РФ, де вони відпрацюють різного роду тактичні епізоди: наступальні, подолання водних перешкод, посилення, мобілізаційні заходи, а також взаємодію між військовим керівництвом та місцевою владою", - заявив Скібіцький.

Водночас він вказав на те, що воєнна розвідка і взагалі розвідувальна спільнота України "усі ці питання відстежують у режимі реального часу – аби своєчасно виявити розвідувальні ознаки можливої підготовки до широкомасштабних військових дій РФ проти нашої держави".