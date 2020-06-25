РФ може захопити дамбу в Херсоні, щоб повернути воду до Криму - генерал США

Росія під час навчань «Кавказ-2020» може оголосити про «гуманітарну кризу» в Криму через брак води, а потім захопити дамбу в Херсоні, щоб повернути воду на анексований півострів, сказавши, що у неї «не було вибору».

Таку думку висловив екскомандувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес в ефірі програми «Насправді: світ» на телеканалі «ДОМ».

«Я дуже стурбований тим, що може статися у вересні. Сили Російської Федерації мають намір провести навчання «Кавказ-2020». Тому в Південному військовому окрузі, поруч з Чорним морем і Україною, буде велика кількість військ, військового потенціалу. Ви чули все більше і більше розмов про брак води в Криму, у них значна посуха через погоду і тому, що Україна правильно заблокувала воду, що надходить з річки Дніпро по північному кримському каналу на півострів. Отже там проблема з водою... Сподіваюся, я помиляюся, але у мене є бачення... (це настільки типово для того, що Росія зробила в минулому), що під час навчань на Кавказі вони оголосять гуманітарну кризу в Криму через нестачу води, а потім скажуть, що у них немає вибору. Вони повинні захопити дамбу в Херсоні на півночі, щоб дозволити воді повернуться до Криму. Це типова дезінформація і спотворення фактів, щоб виправдати те, що вони можуть зробити. Вони завжди будуть загрожувати Одесі...», - сказав він.

Ходжес також вважає, що досі Україна була спроможною зупинити атаки росіян. На його думку, розвиток технологій і розробка високоточної зброї дальнього радіусу дії допоможуть Україні вести бойові дії на Донбасі. «Є ще дещо, що мене турбує - напад Росії на українську берегову лінію. Будь то херсонське узбережжя або околиці Одеси. У вас є можливість вражати російські кораблі або зброю на великій відстані», - зазначив він.

Екскомандувач силами США в Європі також нагадав, що Росія незаконно використовує морські порти в анексованому Криму, з яких підтримує режим Асада в Сирії, а також режим в Лівії. «Ось чому узбережжя так важливо. Ось чому Крим так важливий як частина України. Я хотів би, щоб всі на Заході заявили, що будь-яке російське судно, що виходить з порту до Криму, автоматично блокується і тому не може заходити в будь-який порт, будь то торговий або військовий», - підкреслив Ходжес.

Як повідомляв Укрінформ, Росія у вересні проведе стратегічні командно-штабні навчання «Кавказ-2020», під час яких, за даними української військової розвідки, відпрацює вторгнення в Україну.