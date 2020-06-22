Умови проведення ЗНО можуть змінити у разі погіршення епідситуації - нарада в ОП

У разі погіршення епідеміологічної ситуації в окремих регіонах уряд напрацьовуватиме рішення щодо коригування умов для безпеки дітей під час складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це йшлося на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу під головуванням Президента Володимира Зеленського за участю представників уряду та правоохоронних органів, повідомляє пресслужба глави держави.

“У деяких регіонах України, зокрема на Закарпатті, доволі напружена ситуація щодо створення умов для безпечного проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Уряд України разом з місцевою владою вживають усіх необхідних заходів для безпечного проходження ЗНО випускниками. Якщо в окремих регіонах епідситуація не буде задовільною, Кабмін напрацьовуватиме рішення щодо коригування умов для безпеки дітей”, - ідеться в повідомленні.

В уряді також поінформували, що показник захворюваності становить 46,8 випадку на 100 тис. населення, а маркер, після якого треба ухвалювати рішення щодо епідемічної ситуації, – 60 осіб на 100 тис. населення.

«Коронавірус коригує наші плани в усіх галузях. Маємо дбати про безпеку дітей, особливо коли в них відповідальний період ЗНО», – сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, усі пункти проведення основної сесії ЗНО забезпечені засобами індивідуального захисту і дезінфекції та готові до перевірки Держпродспоживслужбою.

Для усіх учасників УЦОЯО підготував 82 890 аудиторій в 1714 пунктах тестування. Всього пунктів тестування 5 188.

Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії.