ДПА для випускників за бажанням: у Раду внесли законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано президентський законопроєкт №3669 “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року”.

Текст проєкту закону та супровідні документи оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Законопроєктом пропонується встановити, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

“Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням”, - уточнюється в документі.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою і завданням ухвалення цього законопроєкту є мінімізація ризиків захворювання на COVID-19 під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливлення отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.