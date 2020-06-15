Адвокати кажуть, що суд поновив Донця президентом "Антонова", в Укроборонпромі про це не чули

Окружний адмінсуд Києва зупинив дію рішення керівництва ДК “Укроборонпром” щодо звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Донця, однак у самому концерні рішень суду щодо цього не отримували.

Інформацію про поновлення Донця надала пресслужба юридичної фірми "Ілляшев та партнери", яка представляє його інтереси в суді.

“Сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію рішення генерального директора Укроборонпрому Айвараса Абромавичуса від 9 червня 2020 року про звільнення президента держпідприємства «Антонов» Олександра Донця. Тим самим суд задовольнив клопотання О. Донця за його позовом щодо незаконності наказу Айвараса Абромавичуса”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд також заборонив здійснювати будь-які дії щодо зміни даних про президента ДП «Антонов» у Державному реєстрі, "у тому числі виключати з держреєстру відомості про те, що Олександр Донець є керівником держпідприємства".

За інформацією старшого партнера ЮФ «Ілляшев та Партнери» Романа Марченка, згідно з Кодексом адміністративного судочинства ухвала суду набрала законної сили негайно з моменту її винесення, і Олександр Донець наразі є єдиним законним керівником ДП «Антонов».

Тим часом в ДК "Укроборонпром" не змогли ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію, адже ані позову Донця, ані жодних рішень суду з цього приводу Концерн станом на вечір 15.06.2020 не одержував, а відповідні судові акти в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні.

"Водночас, викликає здивування звернення О.Д. Донця з позовом до адміністративного суду, адже Концерн не є органом влади, а керівник підприємства не є посадою державної служби, а отже — не існує юридичних підстав для звернення до адміністративного суду", - йдеться у пресрелізі, поширеному в понеділок ввечері.

У пресслужбі концерну також долали, що 12.06.2020 отримали листок непрацездатності, який свідчить, що на дату звільнення Донець перебував на лікарняному, тому наказ від 09.06.2020 про припинення його повноважень було скасовано. Разом із тим, Концерном прийнято рішення про припинення повноважень О.Д. Донця як президента ДП «Антонов» з 15.06.2020.

"На жаль, ми є свідками використання недоліків судової системи та недосконалостей правового поля. Саме це змушувало роками терпіти неефективних управлінців на чолі державних підприємств. Я не бачу пана Донця керівником ДП «Антонов». У нас різні цінності, різний погляд на майбутнє компанії та різне ставлення до численних порушень та зловживань, ознаки яких ми виявили під час перевірки за дорученням Прем’єр-міністра та Служби безпеки України. Олександр Донець обрав шлях війни з підприємством та колективом, яким він керував майже два роки. Це його право, так само як звертатися до суду. Ми впевнені у своїй правоті і будемо далі піднімати з колін легенду вітчизняного авіапрому", - заявив Генеральний директор ДК Укроборонпром Айварас Абромавичус.

Як повідомляв Укрінформ, гендиректор ДК Укроборонпром Айварас Абромавичус 9 червня звільнив президента підприємства ДП “Антонов” Олександра Донця. Тимчасово виконувачем обов'язків керівника підприємства призначено віцепрезидента з проєктування ДП “Антонов” Олександра Лося.

Напередодні комісія ДК “Укроборонпром” завершила перевірку ДП “Антонов” й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра за даними СБУ, наведеними у листі від 16 квітня, щодо інформації про "заподіяння шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва ДП “Антонов”.

За інформацією Укроборонпрому, за результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та завдати істотної шкоди репутації найбільшого авіаційного підприємства України.

Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.

9 червня заступник гендиректора ДК Укроборонпром з безпеки Костянтин Бушуєв заявив, що директор ДП "Антонов" Олександр Донець був звільнений з посади згідно з Кодексом законів про працю, зокрема статті 41 пункт 1, підпункт 5, в якому йдеться про припинення повноважень посадової особи.

Фото: voi.com.ua