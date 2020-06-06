"Укроборонпром" двічі направляв перевірки на ДП "Антонов" під час карантину

Всупереч забороні, встановленій на законодавчому рівні, на проведення перевірок під час карантину, на ДП "Антонов" за цей період було направлено дві комісії з перевірками від Державного концерну "Укроборонпром".

Про це сказав голова первинної організації Профспілки авіабудівників України на ДП «Антонов» Віктор Гуска на зборах колективу підприємства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хоча на період карантину заборонено перевірки, на «Антонов» від "Укроборонпрому" були направлені дві комісії з перевірками. Результатів першої, яка вже закінчилася, ми досі не отримали», – зазначив Гуска.

Під час зборів президент ДП «Антонов» Олександр Донець також повідомив, що до перевірок "Укроборонпром" залучив іноземні компанії.

"Дивно, що до перевірок стратегічного режимного підприємства "Укроборонпром" залучає іноземні компанії, які тісно пов’язані з нашими конкурентами. "Укроборонпром" запропонував перед початком перевірок підписати договір про конфіденційність, але, згідно з ним, аудитори мали одержати картбланш на передачу добутої на «Антонові» інформації третій стороні, яка не пов’язана з підприємством жодними угодами", – зазначив президент ДП «Антонов».

Крім того, за словами Донця, наказ Укроборонпрому вимагає зобов’язати працівників підприємства надавати письмові пояснення, а також всю наявну інформацію та документацію у строки, встановлені у відповідних запитах про надання інформації.

При цьому, Донець наголосив, що згідно з наказами Укроборонпрому від 1 травня 2019 року №45 та від 30 жовтня 2019 року №288 (щодо взаємодії з органами влади), керівникам підприємств, що входять до складу концерну, забороняється без дозволу писати скарги в Офіс Президента, Кабмін чи Верховну Раду.

Водночас, п’ять профспілок ДП "Антонов" направили листа до Ради національної безпеки й оборони, СБУ, Президенту України, Прем’єр-міністру України, в якому повідомили про ризики, які виникають у зв’язку з перевіркою.

Як повідомлялось, відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року №530-ІХ, на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

ДП «Антонов» – провідний український розробник і виробник авіатехніки. За рішенням уряду з 2015 року входить до концерну "Укроборонпром".