Рада планує внести зміни до закону про реструктуризацію заборгованості ДП

Рада планує внести зміни до закону про реструктуризацію заборгованості ДП "Антонов"

Укрінформ
Верховна Рада 2 червня ухвалила в першому читанні законопроєкт №3350 "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням".

Рішення підтримав 251 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону пропонує доповнити закон "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" статтею 11, що створить передумови для передачі до сфери управління Вищого антикорупційного суду будівлі, у якій зараз тимчасово розміщені шість колегій суддів, які здійснюють правосуддя як суд першої інстанції.

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Ухвалення законопроєкту дозволить завершити передачу Вищому антикорупційному суду нежитлової будівлі (літера А) по просп. Перемоги, 41, у м. Києві, яку на даний час ВАКС вже використовує, а також сприятиме покращенню стану державного підприємства "Антонов" через погашення частини його зобов’язань перед бюджетом шляхом передачі прав на непрофільний актив, який не використовувався державним підприємством "Антонов" до цього часу.

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